Camera, Soumahoro: faremo sentire la voce di chi ha paghe da fame

Roma, 11 ott. (askanews) – “Sono molto emozionato ma allo stesso tempo questa è una missione di vita per finalmente tornare insieme a far sentire la voce di chi ha fame, di chi ha sete, ma soprattutto far sentire anche i bisogni, le preoccupazioni di chi non riesce a pagare le bollette, gli esercenti, le piccole e medie imprese, aziende, lavoratori e lavoratrici con con una remunerazione da fame, operai con un salario da fame.

Ma allo stesso tempo questo paese deve rimettersi in piedi cercando di far sorridere tutte quelle persone che non riescono mai a sorridere e non per questo togliere il sorriso a chi ha sempre sorriso, davvero”. Lo ha detto Abubakar Soumahoro, deputato alla prima legislatura per l’Alleanza Verdi-Sinistra entrando alla Camera per le procedure di registrazione.