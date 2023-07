Camera: Trancassini (Fdi), 'basta considerare tutti lavoratori Palazzo casta immonda'

Camera: Trancassini (Fdi), 'basta considerare tutti lavoratori Palazzo c...

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – Per quanto riguardo i costi della Camera "l'ottimizzazione della spesa è una sfida molto complessa, perché noi dobbiamo anche superare una stagione, la stagione nella quale questo palazzo doveva essere decrepito, una stagione nella quale tutti quelli che lavoravano qui dentro facevano parte di una casta immonda, una stagione nella quale il tema principale era solo e soltanto quello dei tagli e non dell'ottimizzazione". Lo ha detto il questore di Fdi, Paolo Trancassini, intervenendo in Aula sul tema del bilancio di Montecitorio. "È molto più semplice tagliare, è più difficile ottimizzare", avverte Trancassini.