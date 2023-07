Camera: Trancassini, ' finiti sui giornali per istituzionalizzazione delibera stipendi 2012...'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Sul tema dei costi e delle spese della Camera, "ci muoviamo in un ambito molto complicato, basta pensare a ieri: per avere istituzionalizzato una delibera che c'è dal 2012, senza aumento di spesa - è dal 2012 che i capigruppo possono essere pagati ...

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – Sul tema dei costi e delle spese della Camera, "ci muoviamo in un ambito molto complicato, basta pensare a ieri: per avere istituzionalizzato una delibera che c'è dal 2012, senza aumento di spesa – è dal 2012 che i capigruppo possono essere pagati dai propri gruppi, noi l'abbiamo semplicemente istituzionalizzato, senza aggiungere un euro, senza fare nessuna variazione di spesa – oggi, siamo finiti sui giornali". Lo ha detto il questore di Fdi, Paolo Trancassini, intervenendo in Aula sul tema del bilancio di Montecitorio.

"Peccato che non ci sia nessuno che si preoccupa e si domanda se tutte le persone che lavorano qui dentro guadagnino il giusto, se gli uomini delle pulizie abbiano il giusto monte ore, se riescano ad arrivare alla fine del mese", aggiunge. "Ecco, io penso che sia nostro compito, non solo e non soltanto leggere i numeri, non solo riferire una relazione, ma alzare il livello della sfida. Questo credo che sia quello che noi dobbiamo fare e questo è quello che noi cercheremo di fare", fa sapere il questore di Montecitorio.