Camera: Transatlantico tornato 'off limits' per misure Covid

Roma, 7 feb (Adnkronos) – Come annunciato in occasione dell'ultima conferenza dei capigruppo di Montecitorio, da oggi il Transatlantico della Camera dei deputati è tornato 'off limits', perchè utilizzato di nuovo come estensione dell'aula in modo da garantire il distanziamento dei deputati come previsto dalle norme anti Covid.

Il Transatlantico resterà chiuso per tutto febbraio e a fine mese verrà fatta una valutazione in base alle misure anti Covid in vigore in vista dei lavori del mese di marzo, aveva inoltre stabilito la capigruppo.