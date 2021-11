Camera Usa approva piano Biden da 1.750 mld usd su spesa sociale

Milano, 19 nov. (askanews) – La Camera dei Rappresentanti Usa ha approvato il piano di Biden da 1.750 miliardi di dollari sulla spesa sociale che include contributi per energie rinnovabili, asili, spese mediche.

Un passaggio importante per il più grande piano di spesa sociale che da decenni mancava alla programmazione politica americana. Il Build Back Better Act stanzierà 1.750 miliardi di dollari per finanziare l’accesso universale all’asilo, l’espansione del piano sanitario Medicare, i crediti per le energie rinnovabili, oltre ad alloggi a prezzi accessibili e un anno di crediti d’imposta sui figli.

Viene anche approvato il congedo parentale retribuito di quattro settimane.

Ora il disegno di legge passerà al Senato, dove verrà sottoposto a revisione nelle prossime settimane, mentre il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha detto che mira a far approvare la legge prima di Natale. Qualora il disegno venisse modificato servirà un nuovo passaggio alla Camera.