Camera: Viminale riferisca su foglia via Puzzer e ordinanza Francia contro tifosi Lazio

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Il ministero dell'Interno riferisca alla Camera sul foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per un anno a Roma emesso nei confronti di Stefano Puzzer e sull'ordinanza del ministero dell'Interno francese che impedisce l'accesso ai tifosi della Lazio in vista dell'incontro di domani sera tra Marsiglia e Lazio.

Lo hanno chiesto, intervenendo nell'Aula della Camera, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, e il deputato de 'L'Alternativa c'è' Francesco Forciniti. Perplessità sui provvedimenti sono state espresse, a titolo personale, anche da Roberto Giachetti di Italia viva.