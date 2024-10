Camera: Zanella (Avs), 'assenza destra in Giunta ingiustificata, più dispetto che politica'

Camera: Zanella (Avs), 'assenza destra in Giunta ingiustificata, pi&ugra...

Camera: Zanella (Avs), 'assenza destra in Giunta ingiustificata, pi&ugra...

Roma, 16 ott (Adnkronos) - “La presidenza della giunta per le elezioni deve essere assegnata alle opposizioni che hanno un proprio comune candidato eppure la destra oggi ha disertato la seduta convocata proprio per il voto sul presidente. E’ un’assenza ingiustificata e ingiustifica...

Roma, 16 ott (Adnkronos) – “La presidenza della giunta per le elezioni deve essere assegnata alle opposizioni che hanno un proprio comune candidato eppure la destra oggi ha disertato la seduta convocata proprio per il voto sul presidente. E’ un’assenza ingiustificata e ingiustificabile da leggere più come ‘dispetto’ che posizione politica". Lo dice la capogruppo di AVS alla Camera Luana Zanella.