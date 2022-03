Cameron Diaz: “Da quando ho lasciato Hollywood non mi interesso più del mio aspetto”

Cameron Diaz ha svelato come sarebbe diventata la sua vita dopo il suo addio al mondo del cinema.

Cameron Diaz ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e Hollywood per dedicarsi maggiormente alla sua famiglia e ha confessato che la sua vita sarebbe migliorata in meglio.

Cameron Diaz dopo l’addio a Hollywood

Oggi Cameron Diaz ha deciso di lasciare Hollywood per vivere una vita più tranquilla insieme alla sua famiglia: il marito Benji Madden e sua figlia, la piccola Raddix.

L’attrice ha confessato che la sua vita sarebbe nettamente migliorata e che, ora che non si dedica più alla carriera d’attrice (nel 2018 ha annunciato il suo ritiro a tempo indeterminato) sarebbe meno attenta anche al suo aspetto fisico:

“Sono stata assolutamente vittima delll’oggettivazione del corpo femminile a cui tante donne sono sottoposte ogni giorno dalla società. È difficile non farsi intrappolare ed è ancora più complicato guardarti e non confrontarti con i parametri di bellezza che ci vengono imposti.

Eppure in questi ultimi otto anni mi sono realmente liberata, come un animale selvatico, finalmente tornato allo stato di libertà. La verità è che stare seduta davanti allo specchio del camerino per ore e ore ogni giorno come attrice era diventata per me una situazione tossica”, ha dichiarato l’attrice alla BBC.

L’addio al mondo dello spettacolo

L’attrice ha deciso di dire addio alla sua carriera nel mondo del cinema a 47 anni e dopo aver ottenuto la fama internazionale.

A tal proposito lei stessa ha ammesso: “Gli attori sono trattati come bambini. Ci mettono nella posizione in cui tutto viene fatto per te”, e ancora: “Ho deciso di diventare autosufficiente, dimostrare a me stessa che potevo prendermi cura di me come una adulta. Mettere insieme i pezzi della mia vita come li volevo io, non come volevano altri”.