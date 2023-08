Camila Raznovich è pronta per tornare in televisione con un programma nuovo. In attesa del debutto, la conduttrice ha confessato che ha vissuto in una comunità sannyasin di Osho.

Camila Raznovich ha vissuto nella comunità di Osho

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Camila Raznovich si è raccontata senza filtri. Il prossimo ottobre, la conduttrice tornerà su Rai3 con un programma nuovo, Macondo. Nata a Milano da genitori argentini, ha vissuto l’adolescenza nella comunità Macondo, ispirata a Osho. Ed è proprio dal suo passato che ha tratto l’ispirazione per la nuova trasmissione. Ha raccontato:

“Si chiamava Vivek, era a Milano, dopo ha cambiato il nome in Macondo, come la mia nuova trasmissione in onda in prima serata da ottobre, pensata anche per la generazione Z”.

Camilla ha vissuto con i genitori, entrambi architetti, nella comunità Sannyasin. E’ cresciuta in un contesto familiare e culturale che, inevitabilmente, l’ha resa diversa dai suoi coetanei. Ha raccontato:

“In classe vedevo le bambine con una famiglia più tradizionale. Da una parte non vedevo l’ora di mettermi i jeans e vivere in un bilocale, dall’altra la vita borghese di Milano è stata uno choc culturale. Frequentavo le scuole bene. Ero la cast-out, non appartenevo mai a nessun gruppo. Però mi ha dato la forza di essere me stessa. Non mi sono mai sentita sfortunata nella diversità, l’ho vissuta come una ricchezza”.

Camila Raznovich: il matrimonio con Loic Fleury

Anche se è cresciuta nella comunità ispirata ad Osho, Camila Raznovich ha trovato l’amore con un uomo ‘fuori casta’. Si tratta dell’imprenditore francese Loic Fleury. Si sono incontrati ad Antiparos, in Grecia, e nel 2021 si sono sposati. La conduttrice ha raccontato:

“A un aperitivo abbiamo ballato senza parlarci, perché poi ho scoperto che in Francia si fa così: anche una canzone pop si balla in coppia, corpo a corpo. Ho trovato la cosa molto erotica. Ma prima di dargli il numero glielo ho fatto chiedere tre volte, volevo osservare a quante lo chiedeva”.

Si sono sposati prima a Milano, poi in Normandia “con tre giorni di sole e un abito in pizzo che avevo comperato 10 anni prima a Ibiza pagandolo forse 80 euro“. Camila e il marito non vivono insieme per un motivo ben preciso: “Un rapporto a distanza anche nel rispetto dei nostri figli: lui ha un bambino di 12 anni. Ci tengo che i nostri ragazzi abbiamo uno spazio esclusivo con i propri genitori: mia madre dopo la separazione ha sempre convissuto“.