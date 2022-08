Camilla Mangiapelo, Riccardo Gismondi l’ha tradita: le frecciatine

Riccardo Gismondi ha tradito Camilla Mangiapelo? L'ex corteggiatrice perde le staffe e vuota il sacco.

Dopo sei anni di bellissima storia d’amore, Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi si sono lasciati. A distanza di qualche giorno dall’annuncio della rottura, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lanciato una frecciatina al ragazzo, instillando nei fan il dubbio del tradimento.

Camilla Mangiapelo: Riccardo l’ha tradita?

Qualche settimana fa, con un annuncio piuttosto stringato, Camilla Mangiapelo ha annunciato la rottura con Riccardo Gismondi. I due ex volti di Uomini e Donne stavano insieme da sei anni, ma negli ultimi tempi le loro strade avevano preso direzioni diverse. E’ per questo che hanno deciso di interrompere la convivenza, riprendendo in mano le redini delle rispettive esistenze. A distanza di qualche giorno dall’annuncio, Camilla ha lanciato diverse frecciatine all’ex fidanzato, instillando nei fan il dubbio del tradimento.

Le frecciatine di Camilla Mangiapelo

Camilla ha postato su Instagram una foto che la ritrae in spiaggia, mentre viene presa in braccio da un ragazzo. Un utente, senza troppi giri di parole, l’ha accusata di aver mollato Riccardo per un altro. A questo punto, la Mangiapelo ha sganciato la prima frecciatina:

“No signora. È il mio migliore amico. E tra l’altro gli amanti sono passati di moda. Dovreste spiegarlo a qualcun altro però”.

Quel “dovreste spiegarlo a qualcun altro” è riferito a Gismondi? Al momento non è dato saperlo, ma il dubbio c’è anche perché l’amico in questione ha voluto a sua volta replicare alla “signora”: “Camilla é la ragazza più pura e sincera che esista su questa terra ci conosciamo da quando abbiamo 14 anni e di certo non è di lei che dovete dubitare“. Le frecciatine non sono finite qui. Un altro fan le ha chiesto il motivo per cui ha lasciato Riccardo e lei ha replicato:

“Mi chiedo come possiate trarre queste conclusioni senza sapere. E se fosse l’esatto contrario? Non ve lo siete mai chiesto questo, eh?”.

La stoccata di Camilla a Riccardo

Prima di congedarsi dai fan, Camilla ha sganciato una vera e propria stoccata a Gismondi. Ha tuonato:

“Perché quando finisce una relazione tra famosi sono le donne a fare i post? Sti uomini sono un po’ senza p***e“.

Al momento, Riccardo non ha ancora replicato alle frecciatine dell’ex fidanzata.