Camilla sarà Regina consorte: la reazione di Harry e William

Camilla Parker Bowles un giorno sarà Regina Consorte. Tutto quello che c'è da sapere sulla reazione di Harry e William.

In occasione del Giubileo di Platino del suo regno, la Regina Elisabetta II ha annunciato che quando suo figlio Carlo sarà Re Camilla diventerà Regina Consorte. Fonti vicine alla famiglia Reale hanno svelato come avrebbero reagito alla notizia il Principe Harry e William.

Camilla sarà Regina Consorte

Da più odiata a corte a Regina Consorte: Camilla Parker Bowles, sposata con il Principe Carlo, sarà un giorno Regina così come ha deciso per lei Elisabetta II, che ha dato l’importante annuncio in occasione del Giubileo di Platino. Fonti vicine a palazzo hanno svelato quale sarebbe stata la reazione di Harry e William alla decisione presa dall’anziana nonna.

“William e Camilla all’inizio non hanno avuto una relazione facile e non è migliorata neanche nei primi anni del matrimonio con Carlo, ma William riconosce il ruolo di Camilla nella vita di suo padre e nel futuro della monarchia.

Vede che Camilla ha reso felice suo padre”, ha fatto sapere la fonte. Dunque William avrebbe accettato in maniera rispettosa la decisione presa dalla Regina e, del resto, sembra anche che le cose tra lui e suo padre Carlo vadano nel migliore dei modi, al contrario di quanto accaduto con Harry.

La reazione di Harry

Il Principe Harry, che da due anni ha detto addio ai titoli nobiliari e si è trasferito negli States, si è chiuso nel più totale silenzio e non ha commentato l’annuncio dato dalla Regina a proposito di Camilla.

Nelle sue ultime clamorose interviste, Harry ha anche confessato che i rapporti con suo padre sarebbero alquanto freddi e i due non si sentirebbero praticamente mai per via telefonica.

La nuova vita di Harry

Il Principe Harry vive a Santa Barbara, in California, con la moglie Meghan Markle e i loro due figli, Archie Harrison e Lilibet Diana. Dopo due anni d alle nozze lui e Meghan hanno annunciato il loro addio ai titoli nobiliari e hanno manifestato il desiderio di vivere come persone comuni.