Camion della spazzatura travolge una donna: morta

Ladispoli, camion della spazzatura travolge e uccide una donna.

L’incidente è avvenuto nella mattina del 7 febbraio sul litorale in provincia di Roma. La donna è morta sul colpo.

Camion della spazzatura travolge una donna

L’anziana signora di 84 anni stava camminando in strada quando è stata urtata dal camion dei rifiuti per cause ancora da accertare. I gravi traumi e le ferite che la donna ha riportato dopo lo scontro con il mezzo ne hanno provocato la morte.

Leggi anche Investito da un camion dei rifiuti: morto un 78enne

L’intervento dell’ambulanza

I passanti hanno chiamato il 112 per richiedere l’intervento dei soccorsi. Al loro arrivo, gli operatori del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna.

Sul posto è giunta la Polizia Municipale e la Polizia di Stato per effettuare i rilievi e per ricostruire le dinamiche dell’incidente. La Polizia dovrà, inoltre, accertare eventuali responsabilità dell’autista del mezzo.

Strada chiusa al traffico

La strada in cui è accaduto l’incidente è stata chiusa al traffico per agevolare l’intervento dei soccorsi.

Dopo che gli agenti hanno effettuato tutte le verifiche del caso la circolazione è ritornata alla normalità.

Ti potrebbe interessare Larissa David travolta e uccisa a 15 anni sulle strisce pedonali: camionista patteggia 2 anni