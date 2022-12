Camion esce di strada e si ribalta: ferito il conducente

Un incidente fortunatamente senza tragiche conseguenze si è verificato ieri, martedì 20 dicembre 2022, verso le ore 15 del pomeriggio in via Muzza, a Stuffione, frazione del Comune di Ravarino, in provincia di Modena.

Purtroppo un camion con una cisterna di liquame è uscito di strada e si è ribaltato a lato della carreggiata.

Ravarino, camion si ribalta e il conducente resta ferito

Dalle prime indiscrezioni sembra che l’incidente non abbia coinvolto nessun’altra vettura. Tuttavia, l’autista è rimasto intrappolato nel suo mezzo di trasporto e non riusciva ad uscirne. Ovviamente sul luogo dell’accaduto sono giunti quanto prima i Vigili del Fuoco.

Il salvataggio dei Vigili del Fuoco

Proprio grazie al loro veloce intervento, infatti, sono riusciuti ad estarre in tempo dall’abitacolo l’autista del mezzo pesante. L’uomo è stato successivamente assistito dal personale del 118. Anche quest’ultimo è giunto sul posto rapidamente con l’elisoccorso, così da riuscire a salvare la vittima, che sembra sia rimasto ferito, ma non gravamente.

In elisoccorso fino all’ospedale di Bologna

L’autista è stato poi traportato proprio dall’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna per scongiurare ferite gravi o vitali.

Attualmente non si conosce il motivo per il quale l’uomo abbia perso il controllo del mezzo uscendo di strada e arrivando al ribaltamento.