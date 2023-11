Sulla A8 Milano-Varese, si è consumato un incidente che ha coinvolto un camion e due auto: fortunatamente, non ci sono vittime.

Terribile incidente sulla A8 Milano-Varese: il sinistro stradale ha coinvolto un camion e due auto. Sulla base delle prime ricostruzioni, pare che il mezzo pesante abbia compiuto un salto di carreggiata, provocando lo schianto con le altre due vetture. Quattro persone sono rimaste ferite ma nessuna è in pericolo di vita.

Incidente sulla A8 Milano-Varese, camion salta la carreggiata

Intorno alle ore 05:30 di venerdì 10 novembre, un camion ha effettuato un salto di carreggiata sull’autostrada A8 Milano-Varese, scontrandosi con due auto. L’incidente, che si è verificato tra Legnano e Origgio ovest, in direzione Milano, ha provocato il ferimento di quattro persone. Si tratta, nello specifico, di tre uomini di 23, 41 e 62 anni e di una donna di 57 anni. Stando a quanto riferito sinora, nessuno dei feriti verte in gravi condizioni di salute.

Il sinistro, che poteva culminare in tragedia, non ha – fortunatamente – causato vittime ma ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Traffico in tilt

Sul luogo dello schianto, si sono prontamente recati i sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli uomini della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. I paramedici hanno soccorso i feriti e ne hanno disposto il trasferimento in ospedale.

I vigili del fuoco, invece, hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto autostradale mentre la polizia ha effettuato tutti i rilievi necessari.

Al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, il tratto compreso tra Legnano e Origgio ovest, in direzione Milano, è stato temporaneamente chiuso nella mattinata di venerdì 10 novembre. A seguito dello stop imposto alla viabilità, sono stati segnalati traffico bloccato e la formazione di code in direzione Milano.