Lunghe code in direzione Firenze dopo che stamattina un camion va in fiamme sull'A1 Milano-Napoli a Valmontone

Inferno di fuoco e gravi disagi con un camion in fiamme sull’A1 Milano-Napoli a Valmontone: Vigili del Fuoco sul posto e soccorsi immediati per evitare che l’incendio facesse più danni ancora. Il mezzo pesante ha preso fuoco nella tarda mattinata presso il bivio per la diramazione Roma Sud all’altezza del km 585. Sull’autostrada A1 Milano-Napoli e nel tratto compreso tra Valmontone ed il Bivio A1/Diramazione Roma Sud in direzione Firenze è stato il caos.

Camion in fiamme sull’A1 Milano-Napoli

Dopo il rogo il tratto viario è stato chiuso per un paio d’ore. Adnkronos spiega che sul posto, oltre ai Vigili del fuoco che hanno coordinato le operazioni, sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale sottosezione Autostrade e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Ovviamente il rogo al mezzo pesante ha fermato il traffico che è rimasto bloccato per un paio d’ore.

Lunghe code in direzione Firenze

I media spiegano che si sono registrate code in direzione Firenze e all’uscita di Valmontone. Le informazioni di viabilità hanno spiegato che “agli automobilisti diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Colleferro, anticipando l’uscita obbligatoria di Valmontone, per poi rientrare in autostrada a San Cesareo dopo aver percorso la viabilità ordinaria”.