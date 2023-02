Terribile incidente lungo l’autostrada Torino-Savona, un camion precipita giù dal viadotto sulla A6, grave il conducente.

Il grosso mezzo ha fatto un volo incontrollato di 15 metri ad una curva fra Ceva e Millesimo. Da quanto si apprende il tir stava viaggiando in direzione Savona sull’autostrada A6 e ad un certo punto, dopo aver “scarrocciato” a destra ad una curva a gradiente ampio, è precipitato dal viadotto autostradale. Il grosso mezzo è finito nel territorio comunale di Roccavignale, a poche centinaia di metri dal lago Dolmen.

Camion precipita giù dal viadotto

Il camion ha abbattuto il guard rail sul lato destro della carreggiata ed è andato giù per circa 15 metri. I media che si sono occupati della notizia spiegano che non sarebbero stati coinvolti altri veicoli in transito. I soccorsi sono arrivati a razzo e sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, i militi della pubblica assistenza ed una automedica del 118. Ad occuparsi dell’estrazione del conducente dall’abitacolo gli operatori del 115: l’uomo era rimasto incastrato all’interno, si tratta di un 47enne di origini romene ma residente in Lombardia.

I soccorsi ed il trasporto del conducente

Il ferito è stato immediatamente trasportato con l’elicottero Grifo in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso e le sue condizioni erano date come molto gravi, si attendono bollettini del mattino nella speranza che diano belle notizie sullo stato di salute dell’uomo. Sul posto anche le pattuglie della sottosezione di Mondovì della Polizia stradale. Da una prima ricostruzione pare che l’incidente possa essere stato causato dallo scoppio improvviso di uno pneumatico del rimorchio.

Non si esclude comunque la velocità eccessiva o un malore del conducente. Il camion trasportava carta da macero.