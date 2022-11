Camion si ribalta e travolge un'ambulanza: 3 persone tra le lamiere

Tragico incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 28 novembre 2022, all’uscita del casello autostradale di Ancona Nord, in direzione Fabriano.

Due persone hanno perso la vita all’interno di un’ambulanza schiacciata da un mezzo pesante.

Un camion dall’alto carico si è ribaltato su una rampa

Sulla rampa che, dall’uscita del casello, porta verso la SS76, un camion ha perso stabilità – forse per l’eccessivo carico – e, ribaltandosi, ha schiacciato un’ambulanza della Croce Rossa e un suv BMW. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i mezzi di soccorso, insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco e dell’Anas.

Presenti sulla strada anche le Forze dell’Ordine, per la gestione dell’incidente e il ripristino della viabilità del tratto stradale sempre molto trafficato.

Il conducente e il paziente all’interno dell’ambulanza sono morti

Non c’è stato niente da fare per le due persone che hanno perso la vita sul mezzo di soccorso, per cui lo schiacciamento al di sotto del mezzo pesante è stato fatale. Gravemente ferito ma non sembrerebbe in pericolo di vita l’altro operatore del 118 a bordo dell’ambulanza.

Rimasto illeso, invece, il conducente del camion, che giace sotto shock. Non ci sono al momento notizie certe sul motivo che ha causato lo sbandamento e il conseguente rovesciamento del camion.