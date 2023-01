Camion si schianta contro una barriera e si incendia: chiusa A4

Terribile incidente sull’autostrada A4 al km 438, in direzione Trieste: un camion si è schiantato contro le barriere e ha preso fuoco.

In corso le indagini.

Incidente sulla A4: camion in fiamme

Un camion in fiamme nel tratto dell’autostrada A4 tra i caselli di Cessalto e San Stino di Livenza, in direzione Trieste. L’episodio è avvenuto questa mattina, mercoledì 25 gennaio, al chilometro 438 poco dopo le ore 05:00. Il tir si sarebbe schiantato contro una barriera a lato della carraggiata per poi prendere fuoco.

Il mezzo pesante era carico di piccole cisterne su cui stanno lavorando i Vigili del Fuoco per capire se fossero cariche di qualche sostanza, anche se la causa del rogo è ancora da accertare.

Intanto sono stati chiusi gli svincoli di San Donà e Cessalto per chi si dirige verso Trieste.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni della vittima

Il traffico è bloccato per consentire l’arrivo e la necessaria operatività dei soccorsi. Nel frattempo, l’incendio è stato domato già dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i Sanitari del 118.

Le cure al conducente del mezzo pesante sono andate a buon fine: è riuscito ad uscire dall’abitacolo ed è in salvo, nonostante il violento impatto contro una barriera Jersey.