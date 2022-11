Un drammatico incidente si è verificato in autostrada, sull’A12 Roma-Civitavecchia.

Un camion ha travolto un’automobile, un camper e un furgone. Il bilancio è di due persone morte.

Camion travolge un’auto, un camper e un furgone: due morti

Un terribile incidente mortale è avvenuto in autostrada, sull’A12 Roma-Civitavecchia. Il bilancio è di due morti. I mezzi coinvolti sono stati quattro: un camion, un’auto, un furgone e un camper.

Il dramma si è consumato nella notte tra il 25 e il 26 novembre, all’altezza del chilometro 4 dell’autostrada, nel tratto compreso tra Fregene e il bivio con l’A91 Roma-Fiumicino. Un camion ha innescato una maxi carambola, travolgendo un’automobile, un camper e un furgone.

L’autostrada è stata chiusa per i soccorsi e i rilievi

Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, vigili del fuoco di Cerveteri, il personale Anas, i soccorsi meccanici, la polizia stradale e il personale della direzione V tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Per permettere i rilievi e mettere in sicurezza il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente, è stata chiusa l’autostrada tra le uscite Fregene e lo svincolo per l’A91, in direzione Roma. Dopo gli accertamenti la viabilità è stata ripristinata.