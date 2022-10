Camionista 40enne attraversa a piedi l’autostrada A22 di sera: travolto e ucciso

Camionista travolto e ucciso sull'A22 sul Brennero mentre attraversa a piedi l'autostrada. Ferito il 44enne alla guida dell’auto che lo ha travolto.

Tragedia sull’A22 sul Brennero poco dopo le 19 di ieri, 10 ottobre. Un camionista di 40 anni è stato travolto ed ucciso da un auto mentre era intento ad attraversare l’autostrada. Ferito il 44enne alla guida della vettura che ha travolto l’uomo.

L’incidente è avvenuto ieri sull’A22 all’altezza di Campogalliano nella provincia di Modena. La vittima era un camionista 40enne di origine polacca ma residente a Bologna. L’uomo è stato investito mentre cercava di attraversare l’autostrada.

La Polizia Statale di Modena Nord sta indagando sull’accaduto che ha coinvolto tre auto. Delle persone coinvolte, solo un uomo di 44anni è stato ferito, lo stesso che era al volante della vettura che ha travolto il camionista.

Il 44enne è stato portato all’ospedale Ramazzini di Carpi.

Sul posto è intervenuto il 118 con il supporto dell’eliambulanza. Per il camionista 40enne non c’è stato nulla da fare. Aveva riportato lesioni troppo gravi nell’impatto con l’auto che viaggiava a forte velocità.

Camionista travolto e ucciso: le indagini

Sono in corso le indagini per accertare i motivi che hanno spinto il camionista, fermo in sosta nell’area di Campogalliano, ad attraversare l’autostrada per raggiungere l’altra area di servizio posta di fronte.

La sua mossa, pericolosissima, purtroppo gli è costata la vita.

Sul posto hanno effettuato i rilievi del caso la polizia stradale di Modena nord otre a due ambulanze.

Durante l’intervento dei soccorsi si sono registrati rallentamenti sia in direzione Nord che Sud in modo da permettere ai soccorritori di intervenite e ai poliziotti di effettuare i rilievi necessari per ricostruire le dinamiche del tragico incidente.

