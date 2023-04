Camionista non si accorge che l'auto che lo ha tamponato si era agganciata al mezzo e la trascina per chilometri

Camionista non si accorge che l'auto che lo ha tamponato si era agganciata al...

Il guidatore e sua moglie che erano all'interno dell'automobile trascinata dal tir sono in gravi condizioni

Auto trascinata per chilometri da un tir

L’incidente è accaduto ieri, 4 aprile, verso le 16:30. La vettura, guidata da un 70enne svizzero, ha tamponato il tir che aveva davanti a sé per cause ancora da accertare. Lo scontro è avvenuto sull’autostrada A14 a pochi chilometri dalla galleria di Novilara, sulla carreggiata nord.

Il conducente del tir non si è accorto di aver agganciato l’auto e l’ha trascinata per vari chilometri. Il camionista ha continuato a guidare per un lungo tratto di strada.

La donna all’interno dell’auto è grave

Nel momento in cui è arrivato all’altezza di Novilara il guidatore del tir si è reso conto che c’era qualcosa che non andava. Solo quando è sceso dal camion ha visto che dietro al suo mezzo c’era l’automobile.

La parte anteriore della vettura era completamente distrutta. La moglie del 70enne che era sulla macchina è in pericolo di vita. Il camionista ha avuto un malore dopo aver visto ciò che era successo.

Marito e moglie trasportati in eliambulanza

Quando il conducente del tir si è fermato sono contattati i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco i quali hanno estratto marito e moglie dalla vettura.

I due sono stati trasportati all’ospedale di Torrette in eliambulanza. La donna è in condizioni critiche. Anche il marito ha riportato ferite gravi.

