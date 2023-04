Camionista tampona pattuglia della polizia: agente ferito

Incidente a Città di Castello, dove nella giornata di oggi, mercoledì 19 Aprile, un camion si è scontrato con una macchina della polizia. Lo schianto è stato violento: un agente è rimasto ferito.

Città di Castello, camion si scontra con una macchina della polizia: ferito un agente

Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto lungo la strada E45 a Città di Castello (Umbria) ed è stato causato, secondo le prime informazioni che arrivano, da un camionista distratto. L’uomo, che era alla guida di un autoarticolato ha colpito, per cause ancora da accertare, un’auto di servizio della squadra volante del paese umbro. La macchina della polizia era in sosta a bordo della carreggiata per poter prestare aiuto ad un’altra automobile che era ferma per avaria.

Il ferimento dell’agente di polizia

Il camion ha tamponato la macchina della polizia, ferendo l’agente che era rimasto all’interno della stessa. Il suo collega, invece, non ha subito colpi perché era sceso dall’auto e si trovava, nel momento dello scontro, a fianco dell’auto ferma per avaria. L’incidente, avvenuto in direzione Perugia, ha bloccato il traffico per circa un’ora.