Camminare per dimagrire: i consigli e rimedi naturali

Camminare almeno un'ora tutti i giorni migliora, non solo la forma fisica, ma anche la psiche dal momento che riduce lo stress e aumenta l'umore.

Per riuscire a dimagrire e perdere peso, gli esperti raccomandano di aggiungere alla dieta anche dell’attività fisica. Sono diverse le attività che si possono praticare, ma camminare apporta benefici in poco tempo con risultati che riguardano il fisico e la psiche. Qui tutti i consigli su questa attività e come praticarla per ottenere i migliori vantaggi.

Camminare per dimagrire

Sono tantissimi coloro che per dimagrire e perdere peso in eccesso, non potendo andare in palestra, preferiscono camminare. Una attività molto semplice, ma efficace che permette di eliminare i grassi in eccesso se fatta nel modo giusto e a un ritmo sostenuto. Con la giusta andatura è possibile ottenere ottimi risultati per un fisico in forma.

Sono stati condotti diversi studi in merito che spiegano come una camminata possa avere effetti dimagranti, a patto che si pratichi tutti i giorni in maniera costante e regolare. Una attività che permette di bruciare qualche chilo in più in seguito a sgarri o eccessi delle ultime settimane.

Inoltre, camminare non aiuta soltanto a dimagrire e avere un fisico tonico, ma permette anche di contribuire a benefici e vantaggi sulla psiche. Infatti, riduce lo stress, si sta all’aria aperta, aiuta a stare bene combattendo anche la depressione. Iniziare a fare le scale piuttosto che prendere l’ascensore o andare al lavoro a piedi sono piccoli passi da cui partire.

Si raccomanda di partire in modo graduale con pochi minuti al giorno tutti i giorni per poi aumentare pian piano il ritmo e la velocità. Fare 8-10 mila passi al giorno sono più che sufficienti per cominciare a ottenere i primi benefici per l’organismo, anche se per perdere peso è importante fare qualcosa in più aumentando il numero dei passi.

Camminare per dimagrire: consigli

Per le persone sovrappeso che conducono una vita sedentaria, cominciare a camminare può essere molto utile per buttare giù qualche chilo. La cosa importante è seguire alcuni importanti accorgimenti utili per cominciare questa nuova attività. Nel programma di allenamento, bisogna alternare camminate rapide a passi più lenti.

Si consiglia di fare questa attività tutti i giorni per almeno un’ora al giorno. Bisogna prima partire in modo lento e graduale per almeno cinque minuti per mettere in moto i muscoli delle gambe. Non appena si sono riscaldati, è giunto di camminare a un ritmo più sostenuto per almeno 15 minuti.

Non appena questo tempo è superato, si rallenta per poi passare nuovamente a camminare per altri 5 minuti. Si passa poi a una camminata veloce di 15 minuti e poi a ritmi blandi per altri cinque e così via. Molto importante allenarsi per almeno 45 minuti in questo modo per tre giorni a settimana se si vuole perdere peso e quindi dimagrire.

Si possono anche scaricare sul proprio smartphone delle app che aiutano a camminare in modo corretto in base all’andatura di ciascuno. È sempre raccomandata una bottiglietta d’acqua o un energy drink da consumare prima e dopo la camminata. Si consiglia di adottare una postura corretta con il mento in alto, le spalle diritte e i glutei contratti. Le scarpe rivestono un ruolo importante e si raccomanda l’uso di un paio comode e adatte per questo scopo.

Camminare per dimagrire: rimedio naturale

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.