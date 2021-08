Camorra, arrestata Maria Licciardi potente boss di Secondigliano

Milano, 7 ago. (askanews) – I carabinieri del Ros hanno arrestato, all’aeroporto di Ciampino, Maria Liccardi, detta ‘a peccerella, potente boss della camorra napoletana, ritenuta dalla Procura di Napoli il capo dell’omonimo clan fondato dal fratello Gennaro, morto in carcere nel ’94, ed elemento di spicco del cartello malavitoso chiamato “Alleanza di Secondigliano”.

Accompagnata da altre 2 donne, stava per partire per Malaga, in Spagna, dove vive la figlia e dove, probabilmente, il clan gestisce diversi affari.

Quando si è vista scoperta non ha opposto resistenza.

La boss è accusata di associazione di tipo mafioso e diversi altri reati connessi. Era stata arrestata nel 2001 e scarcerata nel 2009. Da allora, con i fratelli, gestiva la cosca che ha profondi legami con alcuni dei clan più potenti di Napoli, tra cui i Di Lauro, i Contini, i Vinella Grassi e i Polverino.