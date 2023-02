Camorra: Meloni su covo Zagaria, 'bella giornata per chi difende legalità, governo in prima linea h24'

Camorra: Meloni su covo Zagaria, 'bella giornata per chi difende legalit...

(Adnkronos) – "L’abbattimento del covo-bunker a Casapesenna di Michele Zagaria conferma la presenza dello Stato in un territorio complesso e che merita la massima attenzione delle Istituzioni. L'operazione di oggi è estremamente importante e simbolica perché cancella il luogo attraverso il quale il capo dei Casalesi dominava quella terra. È una bella giornata per lo Stato e per chi ama e difende la legalità". Così il premier Giorgia Meloni.

"La lotta alla criminalità organizzata è uno dei capisaldi dell’azione di questo Governo e continueremo a lavorare h24 in questa direzione", conclude il presidente del Consiglio.