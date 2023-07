Camp Nou ai titoli di coda: sono iniziate le operazioni di demolizione per lo storico stadio del Barcellona. Quello nuovo è atteso per la fine 2024.

Al via i lavori di demolizione del Camp Nou

Sono iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione del Camp Nou, storico stadio del FC Barcellona, che fu inaugurato nel 1957. Nel frattempo, il club catalano ha già previsto la data di inaugurazione del nuovo impianto: il 29 novembre 2024, il giorno del 125esimo anniversario del club.

I lavori sarebbero dovuti iniziare nel 2017 e terminare all’inizio del 2021, ma a causa di alcuni ritardi alla fine lo stadio del Barcellona sarà pronto solamente nel 2024. Nell’ottica di avere uno stadio migliore e al passo con i tempi, infatti, lo stadio delle mille e una notte verrà completamente demolito per poi essere ricostruito, mentre per una stagione la squadra allenata da Xavi traslocherà a Montjuic.

L’iter di demolizione e ricostruzione

Nell’aprile 2022, dopo diversi rinvii, il Comune di Barcellona ha concesso una licenza per la ristrutturazione dello stadio. Uno stadio che sorgerà al posto del vecchio, e sarà ancora il più grande d’Europa: a livello mondiale, infatti, solamente il Rungrado 1st of May Stadium di Pyongyang, capitale della Corea del Nord, ha una capacità superiore.

La ristrutturazione dovrebbe essere ultimata al 100% durante la stagione 2025-26, ma il Barcellona potrà giocarci sin dall’estate del 2024.