Campagna lasciti, Amnesty: per un'eredità di giustizia e libertà

Milano, 21 mar. (askanews) – Amnesty International è un’organizzazione globale fatta di persone unite da un obiettivo comune: difendere i diritti umani sempre e ovunque. Con una storia di 50 anni di impegno in Italia, Amnesty ha contribuito alla crescita della cultura dei diritti umani e alla lotta contro le ingiustizie. L’organizzazione vuole proseguire l’impegno nei prossimi 50 anni sostenendo chi continuerà la battaglia per un mondo più giusto.

La campagna lasciti testamentari di Amnesty International Italia nasce proprio da questa visione a lungo termine. I lasciti sono un ponte tra presente e futuro, un gesto che permette ai valori in cui crediamo di vivere oltre la nostra esistenza.

Riccardo Noury, portavoce di Amnesty international Italia afferma che “negli ultimi 50 anni in Italia Amnesty International ha fatto molto per far crescere la cultura e le leggi sui diritti umani. Ne è stata protagonista l’attuale generazione che ora però deve passare il testimone alla prossima, ma ha ancora qualcosa da fare, ad esempio un lascito per poter continuare, anche quando non ci saremo più, a portare avanti le campagne e le battaglie per i diritti umani in Italia e nel mondo”.

Un passaggio di testimone fondamentale per garantire che la lotta per i diritti umani prosegua con la stessa passione e dedizione. La forza di storie come quella di Hakamada Hideko, che per 56 anni ha combattuto instancabilmente per l’innocenza del fratello condannato a morte, ispira questa visione del futuro. La sua tenacia, sostenuta anche da Amnesty International, ha portato finalmente alla verità e all’assoluzione di suo fratello. Una vicenda che dimostra come l’impegno per i diritti umani e le conquiste di civiltà ottenute sono il risultato di uno sforzo collettivo e costante.

Proprio come Hideko ha combattuto per suo fratello attraverso i decenni, ognuno di noi ha la possibilità di lasciare un’eredità di speranza per le future generazioni di attivisti. Per Amnesty sostenere la campagna lasciti è un gesto potente che consente di investire nel futuro e a chi lotterà domani di poter contare su risorse e supporto per continuare a difendere i diritti umani.

Anche Marisa Laurito sottolinea l’importanza di un impegno continuo: “Amnesty International è un’organizzazione fatta di persone per le persone con un obiettivo comune: difendere i diritti umani sempre e ovunque, lottare contro le ingiustizie, proteggere chi ne è vittima. Per continuare a fare questo – afferma – abbiamo bisogno di l’aiuto di voi tutti. Fai un lascito testamentario ad Amnesty International. Grazie”.