Campania, all’Ospedale del Mare scoppia un focolaio: positivi 20 operatori sanitari

Al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare di Napoli è scoppiato un focolaio: sono 20 gli operatori sanitari risultati positivi.

Sono ore difficili per la Campania ed in particolar modo per l’Ospedale del Mare di Napoli. Stando a quanto viene reso noto dalla testata “Il Mattino”, nel pronto soccorso del nosocomio partenopeo è scoppiato un focolaio che conterebbe una ventina di operatori sanitari che sono risultati positivi.

Nel frattempo nel bollettino dei contagi della Campania sono stati registrati nella giornata di martedì 11 gennaio circa 30mila positivi ed un tasso di positività del 24%.

Focolaio Ospedale del Mare, Ciro Verdoliva (Asl Napoli 1 Centro): “Stiamo raccogliendo gli ultimi dati”

A commentare quanto sta avvenendo nell’ospedale partenopeo il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdeoliva. Sentito da “Il Mattino”, ha spiegato: “Stiamo raccogliendo gli ultimi dati per analizzare e comprendere quali azioni sono per contenere questo fenomeno che, se dovesse ampliarsi, potrebbe rendere difficile garantire il servizio”.

Focolaio Ospedale del Mare, la dura critica di Severino Nappi a De Luca

Intanto da parte del consigliere regionale campano Severino Nappi sono arrivate dure critiche verso il Governatore De Luca: “De Luca ha accusato Draghi di demagogia ma il demagogo è proprio lui, perché la regione Campania pubblica i dati dei risultati dei test a seconda della convenienza politica e personale del presidente per giustificare scelte politiche folli”, ha affermato in un’intervista a MattinaLive su Canale 8.

Focolaio Ospedale del Mare, il bilancio dei contagi della Campania

Ad ogni modo la situazione dei contagi relativa a martedì 12 gennaio e diramata sui canali ufficiali della Regione Campania risulta essere la seguente:

“Positivi del giorno: 27.034 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 14.035 ; Positivi al molecolare: 12.999 (*). I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute”.

Per ciò che riguarda le vaccinazioni, dalla nota della Regione si legge:

“Si comunicano i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.30 del 12 gennaio 2022. Complessivamente sono state effettuate 4.525.515 vaccinazioni con prima dose, 3.969.082 con seconda dose e 2.289.159 con terza dose. Le somministrazioni sono state, in totale, 10.784.921”.