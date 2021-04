Campania, Anna Lettera muore a 44 anni per Covid-19. Lascia marito e figlio

Una nuova vittima del Covid in Campania, questa volta si tratta di Anna Lettera, una donna di 44 anni di Sant'Arpino, lascia la sua famiglia

Un nuovo caso di morte a causa di Covid-19 si registra in Campania, dove una donna di 42 anni di Sant’Arpino, Anna Lettera è deceduta dopo aver contratto il virus. Lascia il marito e un figlio.

Provoca dolore e molta rabbia in tutti coloro che conoscevano Anna e anche in chi non la conosceva, la notizia della sua morte a causa del Coronavirus.

Una nuova tragedia è avvenuta in Campania e ha sconvolto l’equilibrio di un’altra famiglia, questa volta a lasciare la vita a causa del Covid è una giovane donna di 44 anni di Sant’Arpino, Anna Lettera.

Anna era una moglie e una madre amorevole e lascia su questa terra a piangere la sua scomparsa il marito e un figlio.

A ricostruire il decorso della malattia che ha portato Anna alla morte è stato il Sindaco di Sant’Arpino, Giuseppe Dell’Aversana, che ha raccontato la vicenda, esprimendo tutto il suo cordoglio nei confronti della famiglia della giovane donna con queste parole:

“Il Covid si è portato via la nostra concittadina Lettera Anna di 44 anni residente in via Montale. Una notizia bruttissima che lascia costernati.

Anna era in ospedale a Maddaloni da una settimana in condizioni molto difficili, dopo essere stata per diversi giorni in terapia a casa, con ossigeno per le gravi difficoltà respiratorie. Anna, lascia il marito ed un figlio.

Siamo molto addolorati per questo ennesimo lutto che colpisce la nostra comunità e dimostra che il covid è sempre presente in mezzo a noi e quindi occorre molta attenzione e rispetto per le regole anti-covid.

Alla famiglia di Anna giungano l’affetto e le condoglianze dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza molto provata per la scomparsa di questa giovane madre, vittima di un maledetto virus che non sembra voglia più andare via“.