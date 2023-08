Campania: Bicchielli (Nm), 'chiarire gestione emergenza Covid di De Luca'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "Sperpero di denaro pubblico. Ancora una volta il presidente Vincenzo De Luca dimostra la sua totale incapacità amministrativa e la conferma arriva dalla Corte dei conti che ipotizza un danno erariale pari a ben 928mila euro per delle card". Lo dichiara Pino Bicchielli, vice presidente di Noi moderati alla Camera dei deputati, membro della commissione antimafia, che interviene in merito all’inchiesta della Corte dei conti circa l’acquisto delle smart card per le Asl nel 2021, nel corso dell'emergenza Covid-19.

"Ancora una volta si utilizzano soldi dei cittadini per scopi illeciti. De Luca deve capire di non essere il padrone della regione Campania. Auspichiamo che questa inchiesta possa chiarire la gestione, tutt’altro che trasparente, dell’emergenza Covid in Campania – conclude Bicchielli –. Restiamo garantisti, ma ci auguriamo si possa andare fino in fondo per scoprire la verità".