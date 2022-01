Campania, crolla una palazzina disabitata nel centro storico di Afragola

Attimi di tensione ad Afragola dove è crollata una palazzina di 4 piani nel centro storico. Si cercano eventuali dispersi.

La cittadina di Afragola ha vissuto in queste ultime ore degli attimi di tensione. Una palazzina di quattro piani del centro storico è crollata. Sarebbe tuttavia disabitata da tempo. Si cercano eventuali dispersi.

🔴 Intervento #vigilidelfuoco dalle 21.20 ad #Afragola, via Ciaramella angolo via Setola, per il crollo di una palazzina di quattro piani disabitata. In corso verifiche per escludere l’eventuale coinvolgimento di passanti [#2gennaio 22:45] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 2, 2022

Campania crolla palazzina Afragola, i soccorsi

Lo stabile, situato in via Ciaramella, seppure in disuso da diverso tempo, sarebbe abitato da quattro cittadini. Sarebbe dunque, almeno per il momento plausibile pensare che questi ultimi possano non essere stati coinvolti. Ad ogni modo, proprio per valutare la presenza di persone all”interno dell’edificio sono giunti la Polizia nonché Carabinieri e Vigili del Fuoco. Fortunatamente non si segnalerebbero vittime e/o feriti.

In ogni caso gli stessi Vigili del Fuoco, attraverso la pagina Twitter ufficiale, hanno informato intorno alle 22.45 di domenica 2 gennaio che si starebbero facendo verifiche circa l’eventuale coinvolgimento di passanti.

Campania crolla palazzina Afragola, sul posto il sindaco Pannone

Nel frattempo, sul luogo del crollo è intervenuto anche il sindaco di Afragola Pannone che – riporta ildesk.it ha dichiarato: “Continuano gli accertamenti ma non dovrebbero esserci persone coinvolte.

Il corpo di fabbrica che è crollato era oggetto di un intervento di abbattimento e ristrutturazione ed era quindi disabitato“.

Campania crolla palazzina Afragola, le reazioni dei residenti

Intanto sono diversi i residenti e non solo che sui social hanno commentato quanto successo nel comune Campano a cominciare dalla portavoce per la provincia di Napoli dei Giovani Europeisti Verdi Angelita Amato che su Facebook ha scritto: “Nuovo anno, nuovo crollo, anche in questo 2022 la storia si ripete.

Non abbiamo mai abbassato la guardia sul centro storico della nostra città e non lo faremo ora. Non lasceremo che la nostra storicità svanisca, palazzo dopo palazzo, crollo dopo crollo, per colpa di una stasi amministrativa sul tema che va avanti da troppi anni. Mentre durante la campagna elettorale le truppe cammellate setacciano ogni angolo assetate di consenso, dove sono ora queste truppe? I consiglieri recordman di voti in queste zone? È il momento di dire basta. Non resteremo a guardare, mentre gli altri aspettano l’ennesimo crollo per costruire nuovi parchi e nuove strutture che cancellano la nostra storia. Alzeremo la voce, più di prima su questo tema”.

Commento non meno critico anche da parte del consigliere comunale Antonio Iazzetta che, sempre attraverso una nota su Facebook, ha scritto: “Anno nuovo, crolli vecchi… Ennesimo crollo nel centro di Afragola. Mentre si perde tempo addirittura a trovare la definizione giusta tra antico, storico, vecchio o qualcos’altro, continuano a crollare interi palazzi. Questa volta a cedere è stato un palazzo disabitato da tempo, ma si sta cercando comunque di capire se era ‘abitato’ da qualche senzatetto o se qualche passante è stato travolto dalle macerie”.