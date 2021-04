Campania, De Luca firma la nuova ordinanza: ecco le nuove disposizioni

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca firmerà la nuova ordinanza in vista del passaggio in zona arancione il prossimo 19 aprile 2021.

Nella giornata di sabato 17 aprile 2021, il governatore della Campania Vincenzo De Luca firmerà la nuova ordinanza in materia di prevenzione del contagio covid. Previste nuove disposizioni con il passaggio in zona arancione, come le attività scolastiche in presenza e l’apertura degli esercizi commerciali e dei servzi alla persona anche nel weekend.

Campania, De Luca firma nuova ordinanza

Dato il passaggio a zona arancione della Campania, il governatore della regione Vincenzo De Luca nella giornata di sabato 17 aprile 2021 firmerà la nuova ordinanza (la numero 14), contenente ulterriori disposizioni per la riapertura prevista lunedì 19 aprile 2021.

Ancora non è stata pubblicata, ma nella nuova ordinanza potranno tirare il fiato soprattutto gli esercenti e gli studenti. A decorrere dal 19 aprile al 15 maggio 2021, è consentita la riapertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti), dalle 7 alle 21, senza obllighi di chiusura domenicale.

Buone notizie anche per gli studenti campani. Sarà disposta la riattivazione delle attività didattiche in presenza, con servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale per permettere la giusta operatività scolastica nel rispetto delle norme vigenti in tema covid. Il trasporto locale rimarrà comunque contingentato, con posti limitati sui bus, ma sarrnno garantite più corse settimanali.