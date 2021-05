Campania, il Presidente De Luca celebra Ischia diventata isola covid-free

L'Isola di Ischia è finalmente covid-free. Questo l'annuncio del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Una bella notizia per la Campania e l’Italia. Dopo le isole di Capri e Procida, anche Ischia si unisce alle isole diventate covid-free. Una tassello importante questo che porta le tre isole della regione ad essere completamente immunizzate.

L’annuncio è stato dato dal Presidente della Regione Campania De Luca che nel corso della conferenza stampa che ha avuto luogo nell’isola ha celebrato appositamente questo giorno.

“E’ una giornata importante per l’Italia intera completiamo un’operazione di promozione del nostro Paese nel mondo”. Con la stagione estiva ormai alle porte e alcune delle isole più belle della Campania già covid-free, la regione è pronta ad accogliere moltissimi visitatori anche stranieri.

De Luca Ischia covid-free, “Una giornata importante per l’Italia”

Nella giornata di sabato 22 maggio, l’isola di Ischia ha salutato un importante traguardo ovvero il raggiungimento dell’immunizzazione diventando covid-free. “Abbiamo deciso tre mesi fa di immunizzare le isole per i loro maggiori rischi sanitari e perché hanno una presenza fortissima di turisti stranieri e dobbiamo difenderci da eventuali varianti”, ha dichiarato il Presidente della Regione Campania De Luca.

Stando a quanto appreso da ANSA, la popolazione di Ischia vaccinata è risultata essere del 75%, mentre su 35 mila persone che hanno partecipato alla campagna vaccinale, il 99% risulta immunizzato.

De Luca Ischia covid-free, consegnato pass vaccinale a 250 mila persone

Il Presidente della Regione Campania De Luca ha dedicato particolare attenzione al pass vaccinale, che permetterà a chi lo ha ricevuto di muoversi liberamente in “alberghi, ristoranti, cinema, impianti sportivi oltre che dei mezzi di trasporto“, aggiugendo che attualmente sono 250 mila i pass vaccinali finora consegnati. Stando a quanto riportato da ANSA, il direttore di ASL Napoli 2 ha presentato tra le altre cose un bollino assegnato alle strutture ricettive.

De Luca Ischia covid-free, le zone turistiche da vaccinare

Il Presidente della Regione Campania De Luca ha poi proseguito illustrando quali sono le zone turistiche ancora da vaccinare: “Proseguiremo con le vaccinazioni nei prossimi giorni in Costiera Amalfitana, Campi Flegrei e Costiera Cilentana; era fondamentale sfruttare maggio per salvare la stagione turistica ed oggi i segnali che arrivano dai tour operator sono incoraggianti”.

De Luca Ischia covid-free, De Luca ai Presidenti di Regione: “Evitiamo propaganda a ruota libera”

Nel frattempo con un post su Facebook, il governatore de Luca si è rivolto in modo verso alcuni presidenti di regione: Qualche mio collega Presidente di Regione ha voluto dire che nella sua regione sono pronti a vaccinare tutti quanti, tutti i turisti che arrivano… Mi permetto di domandare […] ma con i vaccini di chi vi impegnate a vaccinare tutti quanti, visto che non abbiamo i vaccini sufficienti neanche per vaccinare ancora oggi, con la doppia dose, tutta la nostra popolazione e visto che da agosto dovremo prepararci a vaccinare gli studenti? Evitiamo propaganda a ruota libera”.