Campania: Schlein, 'De Luca? Terzo mandato non previsto dalla legge'

Campania: Schlein, 'De Luca? Terzo mandato non previsto dalla legge'

Roma, 29 ott (Adnkronos) - "Il terzo mandato in questo momento non è previsto dalla legge". Lo ha detto Elly Schlein, a Che tempo che fa, a proposito delle prossime elezioni regionali in Campania e della candidatura del governatore Vincenzo De Luca. ...