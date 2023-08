Campania: Vietri (Fdi), 'indagine Corte conti conferma cattiva gestione De Luca'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "Un danno erariale per 928mila euro è stato contestato dalla Corte dei conti al governatore della Campania, De Luca, per l’acquisto da una società di centinaia di migliaia di smart card nel pieno dell’emergenza Covid. Queste tessere magnetiche, però, non vennero mai usate durante la pandemia perché fu introdotto il green pass e furono contestate, già all'epoca, dal Garante per la protezione dei dati personali in quanto non rispettavano la normativa sulla privacy". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

"Siamo di fronte, insomma, all’ennesimo spreco di soldi pubblici da parte di De Luca ai danni ovviamente delle tasche dei cittadini. Occorre andare fino in fondo, perché anche questa vicenda è vergognosa e rappresenta un ulteriore esempio della cattiva gestione amministrativa e politica del centrosinistra in Campania", conclude.