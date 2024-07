Campelli (Corepla): da Parlamento Ue approccio più pragmatico

Roma, 31 lug. (askanews) – “La nuova legislatura europea sembra promettere un approccio più pragmatico e meno ideologico nei confronti della sostenibilità. Il Regolamento imballaggi, che nel suo iter ha avuto leggere modifiche e dovrebbe essere approvato a settembre, da questo punto di vista rappresenta un buon punto di partenza. La speranza della filiera è che le problematiche vengano affrontate con una visione di sistema, che tenga conto con la stessa sollecitudine delle esigenze ambientali e degli interessi industriali. Da questo punto di vista la nomina di Decaro alla presidenza della commissione Ambiente del Parlamento Ue è una notizia incoraggiante per la sua competenza e conoscenza del sistema di gestione dei rifiuti e del riciclo”, lo ha detto questa mattina Andrea Campelli, Direttore Relazioni Esterne di Corepla, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. E ha aggiunto: “Nel riciclo degli imballaggi in plastica l’Italia è un’eccellenza. E anche nella raccolta differenziata in Italia abbiamo superato il 65%. Ma abbiamo ancora un gap sul dato che indica quanto viene riciclato in rapporto a quanto viene raccolto. Il problema è dovuto ad alcune inefficienze e alle lentezze burocratiche e autorizzative per l’apertura di nuovi impianti. Per aiutare gli investimenti servono stabilità politica e semplificazione normativa”.