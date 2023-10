Campelli (Corepla): proposta regolamento Ue colpisce eccellenza

Roma, 20 ott. (askanews) – “La proposta di regolamento europeo che vuole introdurre il principio del riuso degli imballaggi in plastica invece del riciclo vanifica i nostri sforzi. L’Italia ha impiegato anni per acquisire un primato industriale e ambientale nello smaltimento degli imballaggi in plastica ma questo sistema virtuoso adesso è a rischio”, lo ha detto oggi Andrea Campelli, direttore comunicazione e relazioni esterne di Corepla, intervenuto a un The Watcher Talk dedicato, promosso da The Watcher Post. “Sembra un compromesso a ribasso per andare incontro alle esigenze dei 27 paesi europei che sono molto indietro sugli obiettivi. L’attuale versione poi è molto lacunosa, perché non vi sono indicati i riferimenti scientifici legati al beneficio del riuso”. La proposta di regolamento, inoltre, introduce il deposito cauzionale (drs) per gli imballaggi in plastica: “Il sistema del drs riguarda una parte molto residuale del packaging ed è molto costoso da realizzare. Sarebbe stato più utile inserire obbligo di raccolta differenziata. Non siamo i soli a pensarla così, anche i francesi recentemente hanno criticato questa novità, ritenendola irrealizzabile”.