Campi Flegrei: bozza dl, verifica criticità infrastrutture e servizi essenziali

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – Verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali nelle aree interessate all'emergenza bradisismo, nei Campi Flegrei. E' quanto prevede, all'articolo 5, la bozza del decreto legge attesi in Consiglio dei ministri questa sera. "La Regione Campania, – si legge nella bozza visionata dall'Adnkronos – coordina le attività volte alla verifica e all’individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo". Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di ricognizione, viene precisato nel dl, "si provvede entro il limite massimo di 200.000 euro".