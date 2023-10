Campi Flegrei: Musumeci incontra i sindaci

Palermo, 31 ott. (Adnkronos) – I sindaci dei Comuni ricadenti nell’area dei Campi Flegrei sono stati invitati a Roma dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci per il pomeriggio di martedì 7 novembre. L’invito è stato rivolto anche alla Regione Campania ed al sindaco della Città Metropolitana di Napoli. Al centro dell’incontro, la situazione vulcanica e bradisistica in quell’area. “Mentre si registra una fase di evoluzione nei Campi Flegrei -spiega Musumeci- il governo ritiene quanto mai doveroso tenere costantemente aggiornate le istituzioni locali -e quindi le relative popolazioni- e far sentire la sua concreta vicinanza. Con me -aggiunge il ministro- ci saranno il capo dipartimento nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio ed il presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Carlo Doglioni. Dopo un aggiornamento da parte della comunità scientifica, ci confronteremo sulle misure di prevenzione in capo ad ogni soggetto pubblico. Prevenire significa pianificare e tenersi pronti ad ogni evenienza. Così fa una moderna protezione civile come la nostra. Essere prudenti non è mai un eccesso!”.