Campi Flegrei: Musumeci, 'se allerta sale pronti su ospedali'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Se dovesse scattare l'allerta arancione per i Campi Flegrei, i tre ospedali dell'area interessata dovrebbero essere evacuati, i pazienti confluire all'ospedale Caldarelli di Napoli, che tuttavia potrebbe 'non reggere' un bacino di ricoveri così elevati. "A Tokyo quando scatta l'allerta arancione vengono evacuati 18mila pazienti. Se lo fanno i giapponesi, perché non potremmo farcela noi italiani?". Così risponde ai cronisti il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, a margine della tavola rotonda a Palazzo Chigi con i sindaci dell'area interessata e gli esperti.