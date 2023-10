Campi Flegrei: verso dl domani in Cdm**

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Dovrebbe arrivare già domani in Cdm il decreto legge sull’eventuale esodo della popolazione dei Campi Flegrei in caso di bradisismo, ovvero il lento sollevamento o abbassamento di suolo dovuto alle vicine attività vulcaniche. Lo si apprende da fonti di ...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – Dovrebbe arrivare già domani in Cdm il decreto legge sull’eventuale esodo della popolazione dei Campi Flegrei in caso di bradisismo, ovvero il lento sollevamento o abbassamento di suolo dovuto alle vicine attività vulcaniche. Lo si apprende da fonti di governo. Il Consiglio dei ministri, non ancora convocato, dovrebbe tenersi domani in serata, alle 20, ma non vedrà la presenza della premier Giorgia Meloni, impegnata a Granada per il summit europeo.