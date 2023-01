Campi Salentina, si ribalta con l’auto e rimane incastrato nell'abitacolo

Paura a Campi Salentina, dove un automobilista si ribalta con l’auto e rimane incastrato nell’abitacolo.

Il brutto incidente stradale avvenuto in Puglia ha visto i soccorritori estrarre la vittima dall’interno di quella Fiat ed affidare ai soccorritori del 118 un 24enne di Campi Salentina, in provincia di Lecce.

Si ribalta con l’auto e rimane incastrato

Sul posto, dopo il sinistro su cui indagano gli operanti, anche i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno operato per estrarlo dalla vettura. L’incidente si è verificato lungo la provinciale 103 nel tratto che unisce i comuni di Veglie e Campi Salentina.

Ma cosa è accaduto? Le circostanze sono in via di chiarimento ma quel che è certo è che l’auto ha perso il controllo e, “dopo uno schianto contro il muretto di demarcazione della carreggiata”, si è ribaltata nei campi adiacenti, come apprendiamo dai media locali.

L’allarme e l’arrivo sul posto dei soccorritori

Gli automobilisti in transito hanno allertato i soccorsi e sul posto sono giunte a razzo le unità dei vigili del fuoco, che hanno “lavorato non poco per estrarre il giovane dalla vettura ribaltata”.

Dal canto loro gli operatori del 118 hanno condotto il ferito al “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso. Le sue condizioni erano giudicate severe fino alle ore serali del 22 gennaio. Nel terribile sinistro hanno operato i carabinieri della territoriale che hanno condotto rilievi e verbalizzazioni sul fatto.