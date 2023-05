Marco Mannage è morto a soli 24 anni, ucciso da un pirata della strada mentre era in monopattino. La madre ha voluto ricordare il figlio e le ultime parole che si sono detti.

Campione di cricket ucciso da un pirata della strada: le parole della madre

La mamma di Marco Mannage ha voluto ricordare il figlio, morto a 24 anni la scorsa domenica sulla Casal Del Marmo mentre era a bordo del suo monopattino. “Mi aveva chiamato alle nove e mezzo per dirmi che avrebbe ripreso il treno alla stazione di Ottavia prima dell’ultima corsa, che non mi sarei dovuta preoccupare” ha dichiarato la madre al Corriere della Sera. “Stavamo preparando la festa per il suo compleanno il prossimo 30 maggio. Era un gran lavoratore, ma da qualche settimana era disoccupato perché l’ultimo locale in cui lavorava aveva chiuso e stava cercando una nuova occupazione” ha aggiunto.

Marco, di origine cingalese, viveva da solo con la madre nel quadrante a sud ovest di Roma. Stava andando in stazione per rientrare a casa dopo una giornata con gli amici, quando è stato travolto e ucciso da un pirata della strada che, secondo gli amici, “lo avrebbe preso in pieno, sbalzandolo di circa 20 metri“. Poi avrebbe allertato i soccorsi, ma senza fermarsi ad aiutarlo. Secondo un’altra versione a chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni vigili del fuoco che stavano percorrendo la via. In tre minuti sono arrivate quattro telefonate al 112.

Marco Mannage: chi era

Marco Mannage aveva 24 anni ed era il capitano della Rome Young Boys, squadra di cricket. Famoso nella comunità romana dello Sri Lanka, aveva trascorso una giornata con gli amici, senza la fidanzata, partita per le Filippine. “La tua assenza è un dolore insopportabile. Ogni risveglio senza il tuo buongiorno è una sofferenza. Ricordo ancora il tuo ultimo abbraccio prima di partire” ha scritto la ragazza sui social. Sono arrivati moltissimi altri messaggi di cordoglio da parte di parenti, amici e giocatori. Un messaggio è arrivato anche dall’European Softball Cricket Council.