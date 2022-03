Campione Tyson Fury in prima linea se truppe inglesi in Ucraina

Roma, 1 mar. (askanews) – Il campione mondiale dei pesi massimi WBC Tyson Fury, in una conferenza stampa-show, ha detto di essere pronto ad andare in prima linea, se il governo britannico deciderà di inviare delle truppe per contrastare l’invasione russa in Ucraina.

“Sarò il primo a unirmi se l’Inghilterrà sarà coinvolta o l’America. Sarò in prima linea per il lavoro. Anche mio padre vorrebbe e tutti i ragazzi.

Ci arruoleremo tutti per difendere, questo è quello che ho da dire. Credo che se sei del paese, vivi là, lo difendi. Amate le vostre donne e combattete per il vostro paese, è quello che ho da dire”.

Il pugile inglese si sta preparando a difendere il suo titolo contro lo sfidante Dillian Whyte allo stadio Wembley ad aprile.

Diversi pugili ucraini, tra cui Wladimir Klitschko (fratello del sindaco di Kiev Vitalij, anche lui ex pugile) – che Fury, chiamato Gipsy King per le sue origini, ha sconfitto nel 2015 – sono tornati in Ucraina per combattere.