Campofelice di Roccella, auto finisce fuori strada: morto 30enne

Tragedia a Campofelice di Roccella, piccolo paese nelle vicinanze di Palermo, dove un ragazzo di 30 anni è morto nella giornata di ieri. Il giovane era sul sedile del passeggero a fianco di un amico, quando l’auto su cui i due stavano viaggiando è finita all’improvviso fuori strada.

Incidente mortale a Campofelice di Roccella, auto fuori strada: perde la vita un 30enne

L’incidente è avvenuto nella notte tra ieri, venerdì 5 Maggio, e oggi, sabato 6 Maggio, sulle strade di Campofelice di Roccella. Due ragazzi stavano guidando per Contrada Piane Nuove quando, per motivi ancora da accertare, la loro automobile è finita fuori strada. Le cause dell’incidente sono ancora da verificare, ma quello che si sa è che il veicolo si è schiantato frontalmente e ad alta velocità contro un muro di cinta di un parcheggio privato.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso del 30enne

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco e i medici del 118. Il 30enne che era seduto sul lato del passeggero non ha avuto scampo: l’uomo è morto sul colpo. Ferito, invece, il conducente del veicolo che è stato trasportato all’ospedale. I carabinieri stanno indagando sull’esatta dinamica del sinistro.