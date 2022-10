Campus Bio-Medico, con Hugo di Medtronic via a chirurgia robotica

Roma, 19 ott. (askanews) – La chirurgia laparoscopica robot assistita di ultima generazione debutta al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico grazie

alla tecnologia del Robot Hugo di Medtronic, un braccio in più in sala operatoria per interventi mininvasivi e tempi di recupero più rapidi. La tecnologia robotica più adattabile a ogni esigenza e con costi più bassi di quella attualmente utilizzata in molte strutture sanitarie viene così messa a disposizione dei pazienti della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico con patologie urologiche.

Un percorso di crescita importante per l’ospedale verso una sanità del futuro, come conferma l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato:

“E’ l’innovazione che migliora la qualità delle cure, con maggiore precisione e maggiore rapidità e sicurezza per i professionisti. Una giornata importante, il Policlinico Campus Bio-Medico cresce e cresce il sistema sanitario regionale. E’

un’ottima notizia”.

Il paziente dunque al centro, con le nuove tecnologie che vanno di pari passo con l’umanizzazione delle cure.

Chirurgia del rene, della prostata e della vescica sono solo le prime e le più diffuse operazioni che gli specialisti della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico eseguiranno a partire

da oggi. L’amministratore delegato e direttore generale del Campus Bio-Medico, Paolo Sormani:

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere il secondo centro in Italia e uno dei primi al mondo a dotarsi di questa tecnologia che permetterà cure più precise a vantaggio dei tempi di recupero dei nostri pazienti”.

Grazie all’introduzione del robot Hugo la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico si impone infatti come centro di ricerca clinica, centro per lo sviluppo delle potenzialità del Robot Hugo e centro di formazione europeo per le strutture sanitarie che nei prossimi mesi introdurranno la robotica

chirurgica in sala operatoria.

Michele Perrino, Presidente e Amministratore delegato di Medtronic Italia:

“L’arrivo del sistema di chirurgia robot-assistita Hugo Ras segna una nuova era della chirurgia robotica, che rende la tecnologia per la salute più democratica perché accessibile a più persone. L’innovazione delle tecnologie, dei servizi e delle competenze rappresenta una HealthTech Revolution, che abilita la

generazione di un altissimo livello di valore per la Salute, per renderla sempre più sostenibile e inclusiva. L’adozione del sistema di chirurgia robot-assistita Hugo in un centro di eccellenza come il Campus Biomedico conferma la nostra volontà di collaborare con Istituti che condividono il nostro impegno per la

cura, la ricerca e la formazione. Un viaggio che proseguirà a lungo”.