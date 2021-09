Can Yaman, a Venezia fan in delirio per il suo arrivo: lui ha occhi solo per Moran Atias

Can Yaman conquista la scena alla Mostra di Venezia, dove sfoggia sorrisi al fianco dell'attrice israeliana Moran Atias.

A lungo si sono susseguite le voci più maliziose sulla love story tra Can Yaman e Diletta Leotta, invidiatissima da tutte le fan dell’attore turco. I due apprivano travolti dalla passione e la loro relazione sembrava già pronta per diventare un romanzo d’amore destinato a incuriosire le lettrici più romantiche (fedeli alle storie targate Can Yaman).

La vacanza tra le bellezze italiane, poi in mezzo al Bosforo per conoscere la famiglia di lui, fino ai pettegolezzi sul loro presunto matrimonio. Eppure il loro amore sembra sfumato e la storia pare non abbia superato l’estate. Conferme ancora non ci sono, ma i più attenti non perdonano l’assenza della coppia dai social. I due restano indaffarati con i loro impegni, tra lavoro e promozioni, e pare non ci sia più spazio per i sentimenti.

Se davvero la storia tra Can e Diletta fosse finita, l’attore turco sarebbe pronto a farsi rubare il cuore? Cupido sembra sia già nell’aria: i più attenti, infatti, non hanno potuto tralasciare gli sguardi complici e affettuosi tra l’attore turco e la collega israeliana Moran Atias. Can Yaman a Venezia sembra aver ritrovato il sorriso e domina la scena sfilando con stile sul red carpet.

Can Yaman a Venezia, occhi solo per Moran Atias?

Dopo aver ammirato l’eleganza sempre maestosa e raffinata dell’attore turco, affascinante con il look total black firmato Dolce&Gabbana, le fan sono in delirio per il suo arrivo a Venezia.

Dalla Turchia è arrivato anche l’applauditisismo Can Yaman, che sembra abbia trovato una bella sintonia al fianco dell’attrice israeliana Moran Atias. Le voci cominciano a rimbalzare tra le pagine della cronaca rosa nostrana, che notano i sorrisi tra i due e parlano della loro inaspettata complicità.

Can Yaman a Venezia, chi è Moran Atias

Moran Atias è un’attrice, modella e conduttrice israeliana, che potrebbe essere già riuscita a conquistare il cuore di Yaman.

Le indiscrezioni per il momento continuano a circolare, ma non è arrivata alcuna conferma.

Can Yaman a Venezia senza Diletta Leotta

L’assenza dell’attore alla festa per il 30esimo compleanno della Leotta ha alimentato le voci e per i fan è ormai certo che la loro storia sia arrivata al capolinea. A bordo piscina nella lussuosa villa nel Catanese c’erano proprio tutti, ma non l’amato Can. Così, in mancanza di riposte ufficiali, in molti credono che tra loro si sia spenta la scintilla.

Lei continua i suoi progetti lavorativi tra DAZN e la radio, lui intanto si dedica alla Mostra del Cinema di Venezia, giunta alla settantottesima edizione. Al Festival, infatti, l’attore turco ha ottenuto una menzione durante il Filming Italy Best Movie Award, ricevendo il premio come personaggio televisivo dell’anno.