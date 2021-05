Can Yaman e Diletta Leotta: l’indiscrezione del paparazzo Paolone sulla conduttrice

Il paparazzo Paolone ha deciso di svelare un retroscena pungente sulla chiacchierata storia tra Can Yaman e Diletta Leotta

Can Yaman e Diletta Leotta sono sempre più al centro del gossip in merito alla loro chiacchieratissima storia d’amore. L’ultima volta che la coppia è stata vista insieme risale a circa una decina di giorni fa, quando furono beccati sul lago di Como mentre si godevano degli attimi di relax in pieno romanticismo.

Da quel momento, però, su di loro è calato il silenzio, rotto tuttavia nelle scorse ore dal paparazzo Paolone, che ha rimesso in dubbio la loro relazione svelando anche un retroscena inedito sulla conduttrice sportiva.

Paolone svela il retroscena su Can e Diletta

Nel dettaglio, il fotografo ha parlato dei vari servizi che hanno visto come protagonisti i due bellissimi della tv. Paolo ha così rivelato che secondo lui tutto sarebbe architettato niente meno che dalla stessa Leotta. Il paparazzo ritiene infatti che anche le foto del weekend comasco fossero in realtà un inganno: Can e Diletta si sarebbero visti solo la domenica pomeriggio per farsi fare questi scatti, poi finiti su tutti i giornali e i siti di gossip nazionali.

“Lei lamenta l’invadenza del gossip, ma poi chiama i fotografi per farsi fare questi servizi”: questa dunque la dura recriminazione di Paolone nei confronti di Diletta Leotta. Come reagirà a queste sue dichiarazioni il noto volto simbolo della piattaforma Dazn?