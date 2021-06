Can Yaman e Diletta Leotta pronti per le nozze: la data e i dettagli

Dopo le presentazioni in famiglia Diletta Leotta e Can Yaman avrebbero finalmente fissato la data per le loro nozze.

Can Yaman e Diletta Leotta sono pronti per le nozze? Secondo i rumor in circolazione tutto sarebbe pronto per i fiori d’arancio e i due avrebbero già scelto la data del fatidico sì.

Can Yaman e Diletta Leotta pronti per le nozze?

A meno di un anno dall’inizio della loro storia d’amore Can Yaman e Diletta Leotta sono stati travolto da un’ondata di gossip e, secondo uno uno di questi, i due sarebbero pronti per convolare a nozze. Secondo i rumor in circolazione infatti i due – attualmente in vacanza in Turchia – dopo le presentazioni con le rispettive famiglie avrebbero iniziato già a fissare i particolari per il lieto evento, e avrebbero persino deciso la data per i voti nuziali.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e i due hanno preferito non rilasciare dichiarazioni in merito alla vicenda (pur avendo entrambi confermato l’intenzione di convolare a nozze in futuro).

Can Yaman e Diletta Leotta in Turchia

La coppia si trova in Turchia, terra natale dell’attore, dove Diletta Leotta ha potuto finalmentre fare la conoscenza di sua suocera, Gulden, che sui social ha postato uno scatto insieme a loro e ha scritto orgogliosa: “Mio figlio e mia figlia”.

A quanto pare le presentazioni in famiglia sarebbero quindi andate per il meglio e in tanti tra i fan sui social non vedono l’ora di saperne di più in merito alla coppia.

Can Yaman e Diletta Leotta: la vita privata

Nonostante siano una delle coppie più seguite dei social Can Yaman e Diletta Leotta hanno sempre mantenuto il massimo riserbo per quanto riguarda la loro vita privata. Quella con il celebre attore turco è, per la conduttrice, la prima storia importante dopo la rottura dal pugile Daniele Scardina. Lei e Can Yaman sono usciti allo scoperto all’inizio del 2021 e per mesi sono circolate indiscrezioni riguardanti una loro presunta relazione “costruita ad arte” al solo fine di ottenere consensi e visibilità. I due hanno più volte smentito la notizia e si sono detti intenzionati a convolare a nozze il prima possibile. “Diletta? È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”, ha dichiarato l’attore.