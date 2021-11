Can Yaman e le fan sotto casa sua, situazione insostenibile: la sua manager lancia un appello

La manager di Can Yaman ha lanciato un appello alle ammiratrici dell'attore, affinché queste possano rispettare la sua privacy

Nicoletta Strazzeri, manager di Can Yaman, è scesa in campo sui social per lanciare un appello alle innumerevoli ammiratrici del famosissimo attore turco, il motivo? Yaman è ormai da diverso tempo assediato sotto casa sua e non solo da numerose fan, che spesso citofonano anche a notte fonda, una situazione a dir poco insostenibile.

Can Yaman assediato dalle fan sotto casa sua, scende in campo la sua manager

Si è espressa tramite i suoi canali social, Nicoletta Strazzeri, la manager in carica dell’amatissimo Can Yaman, l’attore turco che ha saputo conquistare il cuore delle italiane e che però a causa della sua notorietà sta avendo alcuni problemi, causati dall’invadenza di alcune ammiratrici che puntualmente stazionano sotto casa sua e tendono a disturbarlo anche a notte fonda, citofonando per ottenere anche solo un semplice saluto dal balcone.

Can Yaman assediato dalle fan, parla la manager: “Vi chiedo di comprendere”

Con cortesia e pacatezza, la manager di Can Yaman, si è così espressa inizialmente all’interno del comunicato diramato sui suoi canali social nella giornata di venerdì 12 novembre 2021:

“Carissime, vi scrivo qui da donna a donna. Ho imparato in questi mesi a capire cosa significhi avere stima e affetto sinceri per un attore e tutte voi siete riuscite a stupirmi per la vostra generosità fatta di attenzioni grandi e piccole e di protezione nei confronti di Can. Proprio in nome dell’affetto per Can vi chiedo di comprendere quello che sto per dirvi”.

Cam Yaman assediato dalle fan, le parole della manager

Nicoletta Strazzeri si è così espressa in merito all’attuale situazione vissuta da Can Yaman e ha così continuato il suo appello social rivolto alle ammiratrici dell’attore:

“Sempre più spesso Can trova sue fan di fronte alla porta di casa, non fuori dal portone, ma proprio davanti all’ingresso della sua abitazione. E non solo questo: spesso, chi trova il portone chiuso, citofona al suo appartamento anche durante la notte chiedendogli di affacciarsi alla finestra o di mandare un saluto. In questo periodo come sapete Can sta lavorando molto e tutte le mattine deve alzarsi molto presto per essere sul set, la sera spesso resta a casa a studiare i copioni e magari alle 22 già dorme, per essere pronto a lavorare il giorno dopo. Immaginate di tornare a casa stanche dal lavoro e di trovare qualcuno sul pianerottolo di casa al rientro o essere svegliate dal citofono a notte fonda”.

E ancora: